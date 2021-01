WandaVision, Paul Bettany ricorda: 'Pensavo che Kevin Feige volesse licenziarmi'

Quando il tuo personaggio è morto (e, a differenza di altri, almeno apparentemente non resuscitato) nel film che ha chiuso una fase importantissima del franchise di cui fa parte ed hai un contratto ormai prossimo alla scadenza è più che legittimo pensare che per te non ci sia più spazio. Paul Bettany ne sa qualcosa.

L'interprete di Visione, infatti, non aveva idea che Marvel avesse già in mente di dar vita a WandaVision: nel post-Avengers: Endgame, dunque, l'attore era praticamente certo che gli Studios fossero pronti a dargli il benservito, a maggior ragione dopo una preoccupante convocazione da parte di Kevin Feige in persona.

"Il mio contratto era in scadenza e ricevetti questa telefonata da parte di Kevin Feige che mi disse: 'Puoi passare un attimo in ufficio?' E quando il boss ti chiama per convocarti in ufficio e il tuo contratto è in scadenza sai bene cosa può significare. Quindi guardai Jennifer [Connelly, sua moglie] e le dissi: 'Ok, sono fuori'" ha spiegato Bettany.

Le cose, come sappiamo, si rivelarono essere ben diverse: Feige spiegò all'attore i piani per lui e Scarlet Witch e, stando a quanto abbiamo visto finora, il nostro sembra esser stato ben contento di continuare a far parte dell'universo Marvel. A tal proposito, Paul Bettany ha promesso che WandaVision ci illuminerà sul destino di Visione; Tom Hiddleston, intanto, ha accusato WandaVision di plagio del suo Loki.