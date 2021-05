WandaVision, Paul Bettany rivela: 'Un aspetto dello show mi ha terrorizzato'

WandaVision è stato un esperimento tanto rischioso quanto riuscito per Marvel, che per la prima volta ha adottato la formula non solo della serie televisiva per un prodotto dell'MCU, ma addirittura quella della sitcom. Elemento, quest'ultimo, che ha messo non poca pressione agli attori protagonisti.

Mentre Elizabeth Olsen ha rivelato quello che per lei è stato il più bel momento sul set di WandaVision, infatti, Paul Bettany ha ammesso di essersi lasciato letteralmente terrorizzare dal fatto che i primi episodi sarebbero stati girati in presenza del pubblico.

"Ero molto titubante su questa cosa, quando Matt disse che avremmo girato il primo episodio davanti al pubblico. Ero tipo... Di cosa state parlando? Non possiamo farlo davvero! Non recitavo davanti a un pubblico da qualcosa come 25 anni, non volevo farlo, poi ero spaventatissimo perché avevo cominciato a guardare Dick Van Dyke e Dio mio, è così bravo, come fa a fare certe cose? Ero terrorizzato" sono state le parole dell'attore di Visione.

Paure tutto sommato più che comprensibili, ma che non sembrano aver influito sul risultato finale: Paul Bettany è stato splendido come sempre e il suo Visione ci ha regalato alcuni dei momenti più alti del primo show Marvel per Disney+. Ecco, intanto, quale scena di WandaVision non ha mai subito cambiamenti sin dall'inizio della produzione.