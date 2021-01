WandaVision, Paul Bettany rivela quali saranno gli episodi più clamorosi

Questo venerdì avremo finalmente modo di dare un primo sguardo a WandaVision, la serie tv dei Marvel Studios con protagonisti Paul Bettany ed Elizabeth Olsen, ma secondo l'interprete di Visione, bisognerà aspettare un certo punto dello show per vedere lo spettatore balzare davvero dalla sedia.

Le prime reazioni della critica dopo aver visto i primi tre episodi di WandaVision sono state a dir poco entusiaste, ma non è la prima volta che Paul Bettany anticipa una ancor più eclatante risoluzione negli episodi finali.

L'attore aveva già spiegato come col procedere dello show si sarebbe passati da un taglio più comedy a uno più dedito all'azione, e quando gli viene chiesto quali episodi secondo lui genereranno una maggior reazione da parte degli spettatori, risponde: "Oh Wow, credo sì, beh, probabilmente intorno agli episodi conclusivi, 7, 8 e 9".

"Lì cominci davvero a capire... Se ci pensi, ciò che è accaduto è che Wanda e Visione si ritrovano in questa sorta di periferia idilliaca in bianco e nero stile anni '50, e settimana dopo settimana, decade dopo dopo decade nello show, inizierai a pensare come Visione che ci sia qualcosa di sbagliato in tutto ciò" continua, elaborando "E credo che sarà davvero divertente per il pubblico, ma la vera consapevolezza di ciò che sta accadendo arriverà soltanto intorno al settimo/ottavo episodio. Poi vorrete delle grandi battaglie, e le avrete".

Chissà cosa avrà in serbo per noi il MCU questa volta...

WandaVision debutterà con i primi due episodi il 15 gennaio su Disney+, per poi proseguire ogni settimana con un nuovo episodio.