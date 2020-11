WandaVision, Paul Bettany rivela un nuovo dettaglio anatomico di Visione

In una recente intervista per la promozione del film Uncle Frank di Amazon, Paul Bettany, la star dell'attesissima serie in arrivo su Disney+ WandaVision, ha rivelato un dettaglio sorprendente sul corpo di Visione nel Marvel Cinematic Universe.

La serie segue Wanda Maximoff e Vision in un mondo bizzarro ispirato a diverse sitcom, ma dal momento che il duo avrà figli nello spettacolo Josh Horowitz di Comedy Central ha chiesto a Bettany se lo spettacolo conterrà scene per adulti.

Horowitz e Bettany hanno anche parlato della nudità maschile sullo schermo in generale, citando il Dottor Manhattan in Watchmen dello scorso anno. L'intervistatore ha chiesto a Paul Bettany se i fan possono aspettarsi di vedere del nudo nella serie quando arriverà il prossimo anno su Disney+, ma non sorprende che la star abbia detto che non ci sarà.

Dal momento che WandaVision è prodotto da Disney e Marvel Studios non è uno shock che non sia rivolto a un pubblico adulto. Ha rivelato però un dettaglio su Visione, semplicemente sottolineando, mentre sorrideva: "è viola".

“No, non c'è nudità per così dire, ma penso che le persone possano rispondere a questa domanda da sole se lui ha o meno un pene" ha concluso Bettany.

Diretto da Matt Shakman con Jac Schaeffer come showrunner, WandaVision vede la partecipazione di Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Paul Bettany nei panni di Visione, Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau, Kat Dennings nei panni di Darcy Lewis, Randall Park nei panni dell'agente Jimmy Woo e Kathryn Hahn in un ruolo misterioso. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha detto che la serie porterà al film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



WandaVision arriverà su Disney+ il prossimo 15 gennaio 2021.