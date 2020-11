WandaVision, Paul Bettany: 'Sarà un bellissimo puzzle con varie timeline'

WandaVision arriverà su Disney+ questo gennaio e sembra una delle cose più interessanti mai uscite dall'MCU. La serie vede Wanda Maximoff(Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) come una coppia sposata in una bizzarra realtà alternativa in cui sembrano vivere all'interno di una sitcom.

Chiunque abbia familiarità con la trame dei fumetti può probabilmente azzardare un'ipotesi su cosa potrebbe succedere nella serie, ma la maggior parte delle persone entrerà in questo programma televisivo senza sapere cosa aspettarsi. Fortunatamente, Paul Bettany ci assicura che tutto avrà un senso.



In una recente intervista con Christina Radish di Collider sul suo prossimo film Uncle Frank, Bettany ha fatto luce su WandaVision e la serie sembra piacevolmente fuori dagli schemi come sembra:

“Penso che ti farà pensare all'MCU in un modo completamente nuovo, ma penso che sia assolutamente una parte di quell'universo. Man mano che ogni episodio si svolge, il pubblico sarà in grado di staccarsi strato su strato fino a quando questo bellissimo puzzle scritto da Jac Schaeffer e diretto da Matt Shakman e girato dal direttore della fotografia Jess Hall sarà rivelato a tutti e avrà senso. Tutte le cose folli riguarderanno qualcosa."



Bettany ha continuato rivelando che WandaVision renderà omaggio praticamente a ogni decennio di sitcom televisive. "Sono gli anni '50, '60, '70, '80, '90 e tutto il resto", ha detto "finiamo nell'MCU, nel mondo reale."



Ha anche commentato il processo di creazione di una serie televisiva così unica rispetto al lavoro sui film di successo dell'MCU. Sorprendentemente, ha rivelato che non è poi così diverso:



“Se ci pensi, quello che ha fatto Kevin Feige è comunque un grande esperimento televisivo. Sono sequel e spin-off, in una formula episodica e una formula spin-off, come hai avuto in televisione da sempre, appena fatto su larga scala nei film" ha detto Bettany.



"Quindi, spostandolo in TV, penso che abbiano preso una decisione davvero intelligente, in omaggio a molte epoche e generi diversi della TV dei secoli americani. La differenza è questa, avevamo un sacco di soldi ma dovevamo guadagnare sei ore, invece di due e mezza. Hanno fatto cose molto intelligenti, abbiamo girato il primo episodio in due giorni, di fronte a un pubblico in studio dal vivo".

Potete dare un'occhiata alle foto del primo episodio di WandaVision e ai meravigliosi Funko Pop della serie in attesa del suo debutto su Disney+ il 15 gennaio 2021.