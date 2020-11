WandaVision, Paul Bettany sulla serie: 'Non ho mai visto Kevin Feige così felice'

Abbiamo scoperto la data di uscita di WandaVision, nel frattempo vi segnaliamo le ultime interviste a Paul Bettany, interprete del celebre supereroe della Marvel, in cui parla del fisico del suo personaggio e delle aspettative di Kevin Feige.

L'attore è impegnato in diversi interviste per promuovere lo show, permettendoci quindi di conoscere qualche dettaglio in più riguardo l'opera che darà il via alla Fase 4 del MCU. In particolare Paul Bettany, parlando con i giornalisti di Stir Crazy, ha affermato: "Posso garantirvi alcune cose, abbiamo corso un grande rischio ma siamo sicuri che verremo ripagati. Non ho mai visto Kevin Feige così felice ed eccitato", inoltre l'attore ha rivelato che la serie è stata girata di fronte ad un pubblico: "Ero terrorizzato, perché saranno 20 o 25 anni che non sono su un palcoscenico, avevamo tutti paura". Questa decisione è stata presa per rendere WandaVision ancora più simile alle classiche sitcom degli anni '60 e dei decenni successivi.



Durante un'intervista organizzata da MTV invece, l'interprete di Visione ha parlato della possibilità di scene di nudo del suo personaggio, scherzando: "Beh, devo dire che in Watchmen hanno deciso di inserire queste scene. È come Manhattan, è un fantastico esempio". Continua poi: "No non ci saranno scene di nudo, ma credo che la gente possa immaginare da sola quanto è dotato o meno Visione".

