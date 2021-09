WandaVision, Paul Bettany spiega perché Wanda ha creato Westview

WandaVision ha affrontato il trauma del personaggio di Elizabeth Olsen in seguito agli eventi di Avengers: Infinity War e Endgame, e ora la co-star Paul Bettany è tornato a parlare delle motivazioni che hanno spinto Scarlet Witch ad agire in un certo modo nella serie Marvel.

In risposta alla perdita del suo amato Visione per mano di Thanos, Wanda ha infatti creato Westview, una ridente cittadina fittizia in cui vivere una vita serena al fianco del proprio compagno e i loro figli immaginari.

"Penso che l'animazione sia fantastico, ma la nascita della città e dell'edificio, e della sua versione di Visione, è resa in maniera davvero elegante" ha dichiarato Bettany in un video di British GQ commentando la scena in cui Wanda modifica la realtà per la prima volta. "Penso che sia davvero speciale. È un'idea adorabile, poiché lei non può risolvere i problemi reale e quindi crea un mondo in cui può affrontare questi piccolo enigmi e tutto può essere legato... a differenza della vita reale".

Vi ricordiamo che la storia di Wanda proseguirà in Doctor Strange and the Multiverse of Madness, nuovo film dedicato allo stregone di Benedict Cumberbatch in cui è confermata anche la presenza di Elizabeth Olsen.

A proposito delle serie del MCU, una variante di Scarlet è apparsa di recente nell'episodio 1x05 di What If...?.