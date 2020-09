WandaVision: Paul Bettany svela nuove anticipazioni sulla serie Marvel

L'avvicinarsi dell'uscita di WandaVision ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo. Ma ad essere emozionati non sono solo gli spettatori, ma anche gli interpreti stessi, e Paul Bettany ne è la testimonianza vivente.

Dopo l'uscita del trailer di WandaVision l'hype del pubblico non poteva che crescere in maniera esponenziale. Un hype che è stato avvertito a qualsiasi livello; sia dal piccolo fan, cresciuto seguendo ora l'MCU sul grande schermo, sia dai fan che da tempo seguono l'universo Marvel, e che ai prodotti del marchio sono affezionati da anni. E difatti questo è il caso di Kevin Smith, che ha espresso il proprio entusiasmo su Twitter riguardo l'uscita imminente di WandaVision.



Ma è anche il caso di Paul Bettany, che a Kevin Smith ha risposto per le rime, sottolineando come quello che si è visto nel trailer è soltanto una parte di ciò che i fan dovranno aspettarsi effettivamente dalla visione dello show, che debutterà su Disney +.



Questa la dichiarazione di Kevin Smith:



"As a kid who bought the “Vision & the Scarlet Witch” comic book mini series in the 80’s, I’m so ready for this! @wandavision is clearly the creepy road to the Multiverse of Madness and this trailer has got my imagination going! Make mine @MarvelStudios!"



"In qualità di un bambino che comprava la mini serie a fumetti “Vision & the Scarlet Witch” negli anni Ottanta, sono assolutamente pronto per tutto questo! @wandavision è chiaramente sulla inquietante strada del Multiverso della Follia e questo trailer ha fatto viaggiare la mia immaginazione!"



Cosa aspettarci allora dalla serie televisiva? In molti hanno tentato di fare ipotesi sul trailer di WandaVision, ma a conti fatti l'unica cosa possibile è attendere l'uscita ufficiale e verificare con i nostri occhi cosa i Marvel Studios hanno deciso di architettare.