WandaVision, Paul Bettany sulle teorie dei fan: 'Alcune erano davvero interessanti'

Paul Bettany ha rivelato che a suo avviso, molte delle teorie prodotte dalla fervida immaginazione dei fan del Marvel Cinematic Universe erano davvero interessanti. Ricorderete sicuramente ad esempio il continuo tam tam su Mephisto in WandaVision che poi non ha trovato alcun riscontro tangibile nei fatti.

"Mi è piaciuto molto, è stato molto divertente. Tutto si fa interessante quando conosci Jac Schaefer e Matt Shakman. Il regista e lo showrunner mi mandavano cose e io ne ero davvero entusiasta. Sai, quando i fan vedevano qualcosa, nella maggior parte dei casi indovinavano ciò che sarebbe successo dopo. Erano straordinari".

Paul Bettany ha poi aggiunto: "Ero molto elettrizzato quando hanno avuto idee completamente nuove a cui non avevamo mai nemmeno pensato. Alcune di quelle idee erano davvero interessenti! Ma è stato davvero bello vedere le varie ipotesi che venivano fatte... ci sarebbero state persone settimana dopo settimana che avrebbero detto "Sapevo che sarebbe successo oppure credevo davvero che sarebbe successo, è così deludente'. Varie cose non sono andate come alcuni speravano, alcuni volevano che le cose prendessero una piega diversa. Non è possibile accontentare tutti".

Di recente, Paul Bettany ha ammesso di aver avuto non poche difficoltà con il costume di Visione, il quale nel corso delle riprese si è rivelato incredibilmente scomodo.