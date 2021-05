WandaVision, Paul Rudd elogia Kathryn Hahn per la sua interpretazione di Agatha Harkness

Non solo Kathryn Hahn è diventata una delle attrici preferite tra i fan della Marvel, ma la star di WandaVision è anche amata da coloro che fanno parte del Marvel Cinematic Universe. Paul Rudd, interprete di Ant-Man, ha spiegato che secondo lui Hahn è l'unica persona sul pianeta che potrebbe interpretare Agatha Harkness.

“Kathryn spesso non è solo la persona migliore per la parte, ma anche la persona migliore sul set. La sua personalità è così gioiosa", ha detto Rudd a Vanity Fair.



L'attore ha sottolineato che ha guardato tutto WandaVision e non è stato in grado di smettere di pensare a quanto fosse brava Hahn nella serie televisiva introduttiva dei Marvel Studios. "Voglio dire, mio Dio, chi altri potrebbe fare quello che ha fatto lei? Lei fa quella risatina da strega pazza ", ha aggiunto Rudd. "Sai quanto è difficile fare una risatina da strega pazza?".



A differenza di altri cattivi della Marvel, Harkness è ancora viva e vegeta a Westview. Come visto nello spettacolo Disney+, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ha bloccato la strega in una versione moderna di se stessa, incapace di usare la sua magia.



In un’intervista con il New York Times Hahn non ha rivelato se la rivedremo in altri progetti Marvel.

"Non ne ho idea” ha detto riguardo alla pianificazione dei Marvel Studios. "Vorrei avere un'altra opportunità. Ora che ne ho avuto un assaggio, sono tipo 'Ahh'. Lo adoro davvero."



Vi lasciamo con la nostra recensione di WandaVision e la recensione di Ant-Man and the Wasp.