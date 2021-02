WandaVision, tutti pazzi per Agatha All Along: il video spopola sui social

Alzi la mano chi sta riuscendo a trascorrere serenamente la sua settimana senza pensare in continuazione a WandaVision: fra il rimuginare su quanto visto negli scorsi episodi e il partorire nuove teorie su ciò che vedremo in futuro, lo show con Elizabeth Olsen si è infilato come un tarlo nel cervello di ogni fan Marvel.

Il settimo episodio ha dunque dato il colpo di grazia a questa follia collettiva: Agatha All Along, la canzone con cui la nostra cara Agnes ha svelato la sua vera identità, è infatti diventata un vero e proprio tormentone già a partire dalle prime ore successive all'arrivo della puntata su Disney+.

Il pezzo che introduce nel Marvel Cinematic Universe il personaggio di Agatha Harkness è innegabilmente orecchiabilissimo e, stando a quanto leggiamo sui social, il canticchiarlo in continuazione è diventato ormai una sorta di riflesso condizionato per i tanti fan in trepidante attesa dei prossimi sviluppi dello show.

Marvel sa ovviamente benissimo di aver fatto centro, ed ha dunque deciso di cavalcare l'onda: su Facebook e Twitter, infatti, l'account ufficiale di WandaVision ha postato in queste ore proprio il video di Agatha All Along per ricordare ai fan la presenza in catalogo del settimo episodio della serie. A proposito di musica, intanto: avete notato l'omaggio a The Office nella sigla di WandaVision? Secondo una nuova teoria, invece, potrebbe addirittura essere Al Pacino ad interpretare Mephisto in WandaVision.