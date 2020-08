WandaVision, perchè Elizabeth Olsen ha disattivato il suo profilo Instagram?

Pare che Elisabeth Olsen nelle ultime ore abbia improvvisamente deciso di disattivare il suo account Instagram. La star di WandaVision nota per il suo ruolo Wanda Maximoff / Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe è infatti inspiegabilmente scomparsa dal famoso social media.

Dobbiamo dirlo, l'attrice non è mai stata particolarmente attiva sul suo account, anzi si limitava a pubblicare per lo più post promozionali sulle sue produzioni. La sua improvvisa scomparsa dal web ha totalmente sconvolto i fan, che si domandano quali siano le reali ragioni di una scelta tanto inaspettata.

Alcuni pensano che la Olsen sia stata particolarmente bullizzata su Instagram per non aver ancora dedicato nessun ricordo al compianto Chadwick Boseman, suo collega negli Avengers e che dunque, abbia scelto di dileguarsi un po' dai social. Se questa notizia dovesse corrispondere al vero, si tratterebbe certamente di una situazione molto delicata per la star di WandaVision che, probabilmente avrebbe voluto vivere privatamente il dolore per la scomparsa così prematura e inaspettata di un caro amico.

Molte star hanno invece deciso di condividere sui vari social network sentite parole in memoria della star di Black Panther. L'interprete di Re T'Challa è stato ricordato da Barack Obama e Kevin Feige e anche da gran parte del mondo dello spettacolo, compresi tutti gli attori con cui ha condiviso l'esperienza del MCU.