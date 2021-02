WandaVision: ecco perchè l'ultimo episodio prova che Visione è degno del Martello di Thor

Solo pochi personaggi degni di sollevare Mjolnir, il celebre Martello di Thor, che si presta all'occorrenza ad altri personaggi del Marvel Cinematic Universe. Ad oggi, abbiamo visto Hela tenerlo in mano prima di ridurlo in mille pezzi, e abbiamo visto Capitan America per mettere a dura prova Thanos.

Prima che uno dei due tenesse il martello tra le mani, Visione lo ha raccolto durante Avengers: Age of Ultron, consegnandolo con nonchalance al Dio del Tuono mentre i Vendicatori si preparavano a combattere Ultron. Questa scena è passata quasi del tutto inosservata ma, ora sembra che l'ultimo episodio di WandaVision abbia spiegato per quale ragione Visione fosse degno di impugnare Mjolnir.

Come anticipato nel marketing dello show, i supereroe interpretato da Paul Bettany finalmente si è trovata faccia a faccia con il muro di WandaWorld nella sua ricerca per scoprire maggiori informazioni su cosa sta succedendo al di fuori di Westview. Sfondando la barriera che lo separa dal mondo esterno, il suo corpo ha iniziato lentamente a sgretolarsi. Esso è tenuto chiaramente insieme solo dai poteri magici di Wanda che infestano la città.

Nonostante il suo corpo venga distrutto, l'unica cosa che ha cuore l'androide creato da Ultron è il bene degli altri, vuole infatti tentare di salvare i cittadini di WestView intrappolati a causa della donna che ama. Insomma, un essere che mette al centro il bene degli altri, rispetto alla sua stessa esistenza, è sicuramente degno di impugnare il martello di Thor.

Intanto il sesto episodio di WandaVision ci ha anche fornito un particolare easter egg in merito alle farfalle. In tutto ciò, nel corso degli episodi sono anche cresciuti i riferimenti a Nightmare che probabilmente sarà il principale villain della serie Disney+.