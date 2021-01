WandaVision, perché la Maximoff non ha l'accento sokoviano? Elizabeth Olsen lo svela

Intervistata da Collider in occasione del debutto di WandaVision su Disney+, Elizabeth Olsen ha chiarito una volte per tutte la questione dell'accento slavo della sua Wanda Maximoff, "scomparso" dopo Captain America: Civil War.

"L'accento della Sokovia è stato creato da me e Aaron insieme ai nostri dialect coach perché si trattava di un paese finto e siamo riusciti a trovare diverse fonti di suoni slavi" ha spiegato la Olsen. "E volevamo assicurarci che non suonasse russo perché è la lingua di Black Widow, quindi dovevamo solo sembrare simili a degli slovacchi. Così abbiamo creato dei suoni che funzionassero per l'accento britannico di Aaron e per il mio accento americano in modo che sembrassero correlati. E poi, all'improvviso, lo hanno dovuto utilizzare tutti questi altri personaggi in film diversi."

In passato, i fratelli Russo (registi di Infinity War e Endgame) hanno spiegato che Black Widow ha insegnato a Scarlet Witch come nascondere il proprio accento per rimanere sotto copertura senza farsi scoprire durante il periodo di latitanza. Tuttavia, l'attrice ha offerto un'altra prospettiva: "L'accento sokoviano ha richiesto molto tempo. Non è andato da nessuno parte. Ci sono delle ragioni per tutto. Si è alleggerito quando ha iniziato a vivere negli Stati Uniti, e in WandaVision interpreta un ruolo in una sitcom americana. Perciò non è scomparso, è assolutamente ancora lì."

