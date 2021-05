WandaVision: ecco perché non abbiamo visto Doctor Strange nella serie Marvel

Che tra WandaVision e Doctor Strange in The Multiverse of Madness ci dovessero essere delle connessioni era scontato fin dal principio, considerando anche l'annunciata presenza di Elizabeth Olsen nel sequel del film sullo Stregone Supremo. Ma allora perché Strange non è apparso nella serie di Disney+? Scopriamolo insieme.

Nonostante WandaVision sia stata ampiamente apprezzata come prima serie tv prodotta direttamente dai Marvel Studios (e non tramite Marvel Television), non sono stati pochi i fan che ci sono rimasti male dalla mancata presenza nello show di un cameo di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange.

Una delle teorie più gettonate su WandaVision era infatti la comparsa dello Stregone Supremo nel series finale, o almeno in una delle scene dopo i titoli di coda. Come abbiamo visto, tuttavia, così non è stato, anche se... In realtà era proprio quello che sarebbe dovuto accadere inizialmente.

Sul nuovo numero di Rolling Stone (US), infatti, è stato rivelato che le pubblicità che abbiamo visto nei primi episodi della serie erano in realtà dei messaggi di Strange che tentava di comunicare con Wanda e far breccia nella realtà di Westview.

Inoltre, Cumberbatch avrebbe dovuto fare la sua apparizione nell'ultimo episodio, ma come soiegato dal Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige, l'opzione è stata invece accantonata nelle ultime revisioni della sceneggiatura.

"Alcuni potrebbero dire 'Oh, sarebbe stato così forte vedere Doctor Strange [nello show]. Ma avrebbe distolto l'attenzione da Wanda. E non volevamo che la fine della serie venisse commoditizzata in favore del film che avrebbe seguito... 'Ecco l'uomo bianco che è venuto a mostrarti come funzionano i tuoi poteri'".

Inoltre, ha aggiunto Feige, alla luce di questo cambiamento sono state riscritte anche alcune scene di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

E voi, che ne pensate? Avreste voluto vedere il cameo di Strange, o vi è piaciuto così il finale? Fateci sapere nei commenti.