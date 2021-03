WandaVision, ecco perché non c'è bisogno di una Stagione 2

Il grande debutto sul piccolo schermo del Marvel Cinematic Universe su Disney+ è stato un successo. WandaVision è, a tutti gli effetti, una delle serie più popolari degli ultimi anni e, a scapito di qualche piccola discussione riguardo al finale, rimane un prodotto di grande qualità, e che ha confermato quanto ci mancasse l'MCU.

Ormai siamo nel pieno della Fase 4 dell'Universo Cinematografico, e altri show come The Falcon and The Winter Soldier sono pronti a colmare il vuoto che era rimasto dalla conclusione delle avventure di Wanda e Vis. Abbiamo visto insieme quali siano tutte le citazioni alle sit-com apparse in WandaVision, ma oggi vogliamo parlarvi di quello che potrebbe essere il futuro di Westview.

Perché WandaVision non dovrebbe continuare con una seconda stagione?

In molti vorrebbero veder tornare Elizabeth Olsen ancora una volta nella serie che ha fatto schizzare definitivamente il personaggio di Scarlet Witch in cima alla classifica dei preferiti Marvel. Tuttavia, ci sono diverse ragioni per cui crediamo che sarebbe meglio che Kevin Feige non ceda alla tentazione, e che non torni a produrre una stagione 2 della serie.

Primo tra tutti, l'intento che aveva lo show. Senza fare spoiler a chi ancora non ha recuperato WandaVision, è chiaro che il prodotto era nato con lo scopo ben preciso di colmare un vuoto che si sarebbe avvertito nella storia di Wanda Maximoff tra la fine di Avengers: Endgame e il prossimo film nel quale il suo personaggio apparirà apparirà, ovvero Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tornare sui propri passi vorrebbe dire sconfessare le premesse narrative della storia.

Inoltre, lo show è autoconclusivo. Anche questa volta, senza entrare particolarmente nei dettagli, sarebbe quantomeno forzato pensare di riaprire una trama che ha avuto il suo degno finale, e che non ha bisogno di altro per risultare una storia più che godibile. Fortunatamente, i piani di Feige sembrano escludere al momento qualsiasi interesse in un secondo ciclo di episodi della serie.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione finale di WandaVision, la palla passa a voi: vorreste vedere una seconda stagione di WandaVision? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!