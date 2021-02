WandaVision: Un personaggio diventa Mephisto nel disegno dell'art director di God of War

Una delle serie TV più apprezzate degli ultimi mesi è sicuramente quella dedicata ai personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Mentre gli appassionati sono impegnati a discutere di varie teorie sulle vicende di WandaVision, vi segnaliamo una fantastica fan art di Raf Grassetti.

Trovate in calce alla notizia il post di Instagram condiviso dall'art director di God of War, che ha deciso di usare le fattezze di Evan Peters per ricreare Mephisto, personaggio che non sappiamo ancora se sarà presente nelle puntate di WandaVision, ma al centro di numerose teorie create dai fan. Il disegno di Raf Grassetti ha subito colpito tutti gli utenti della celebre piattaforma social: il suo post infatti ha ricevuto più di 40 mila Mi piace. Ecco il commento dell'autore dell'illustrazione: "WandaVision è la sorpresa migliore dell'anno. Adoro la serie e non vedo l'ora di scoprire come si concluderà. Ecco un mio disegno incentrato su Mephisto, mi sono divertito molto, spero di vedere presto qualcosa in più su di lui".

Per ora la presenza del famoso villain della Marvel non è ancora stata confermata, ma sono in molti a credere che le vicende dello show sono da attribuire a Mephisto. Non resta che aspettare il prossimo venerdì 19 febbraio per scoprire come continuerà la serie, nel frattempo ecco la nostra recensione della sesta puntata di WandaVision.