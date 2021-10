WandaVision, la piccola Wanda diventa Scarlet Witch... Ma solo per Halloween!

Oltre ad averci finalmente mostrato la definitiva trasformazione di Wanda Maximoff in Scarlet Witch, WandaVision ci ha permesso di scavare nel passato del personaggio di Elizabeth Olsen, mostrandoci alcuni spaccati della sua difficile infanzia efficacemente resi anche grazie al talento della piccola Michaela Russell.

La giovanissima star dello show Marvel che potrebbe dar vita a uno spinoff su Agatha Harkness non ha però mai provato l'ebbrezza di indossare il costume della sua versione adulta: Halloween però, si sa, è l'occasione perfetta per operazioni di questo genere... Perché non approfittarne, quindi?

Detto, fatto: tramite il suo profilo Instagram ufficiale, infatti, la nostra Michaela si è magicamente trasformata in Scarlet Witch indossando finalmente il costume visto soltanto addosso a Elizabeth Olsen e regalandoci una versione della nostra strega davvero irresistibile! "Buon weekend di Halloween! La Giovane Wanda nella vita vera" si legge nel post Instagram di Russell, con i fan che non hanno mancato di mostrare tutto il loro apprezzamento per questa imperdibile versione di uno dei personaggi più attesi e amati del Marvel Cinematic Universe.

Chissà che non rivedremo Michaela Russell nei prossimi film del franchise: i flashback, si sa, sono sempre dietro l'angolo! Recentemente, intanto, Elizabeth Olsen ha parlato del successo di WandaVision e dei meriti di Joss Whedon.