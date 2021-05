WandaVision, una popolare teoria dei fan viene smentita da Kathryn Hahn!

I fan della serie Marvel WandaVision hanno sperato di poter vedere Mephisto apparire in qualche episodio dello show. E tra le teorie che si sono diffuse tra i fan ce n'è una che riguarda il personaggio interpretato da Kathryn Hahn, Agatha Harkness. L'attrice ha smentito in prima persona quest'ipotesi in una recente dichiarazione.

"Sapevo che c'erano molte teorie che conducevano a questo show. Una delle cose più divertenti per me che non ero sui social media, era sentire dagli amici quanto baccano stava accadendo durante lo show. Ricordo di aver sentito che io fossi lì come burattino di Mephisto, era come una teoria che ho subito dovuto dire 'Chi è Mephisto?'" ha dichiarato Hahn.



Niente Mephisto quindi, come dichiarato anche da Jac Schaeffer, autore di WandaVision:"Non c'è mai stata alcuna intenzione cosciente da parte mia di creare alcuna falsa pista di Mephisto perché non sapevo chi fosse Mephisto fino quando ho iniziato le conferenze stampa".

Schaeffer prosegue:"Perché abbiamo parlato così tanto del diavolo? Trovo sia una vera coincidenza. Non ha mai preso parte alle nostre conversazioni narrative. Eravamo chiari che il grande cattivo era il dolore. E poi il cattivo esterno è Agatha. Quindi come spettatore e amante della serie e dei personaggi, non l'ho fatto. Voglio qualcosa di più".

