WandaVision, un poster Anni '60 per la serie televisiva Disney+

L’atmosfera familiare di un salotto, la parete che incornicia una finestra a giorno, un divano accogliente e due compagni mano nella mano: sembra il ritratto del sogno americano, invece è il poster di WandaVision, serie Marvel che sbarcherà sul canale televisivo disneyano nel 2021. Tutto molto rassicurante, se non fosse per alcuni dettagli.

Manca solo il jingle da set del piccolo schermo e il pubblico che assiste alle riprese applaudendo alle battute con tempismo perfetto: l’effetto straniante e curiosamente fascinoso del poster di WandaVision, serie televisiva che i Marvel Studios traghetteranno sulla piattaforma di Disney+, è unico nel suo genere.

Sulla produzione televisiva aleggia ancora un velo di mistero, esattamente come l’ombra funesta che si arrampica sulla parete alle spalle di Visione o il riverbero rossastro emanato dallo schermo televisivo, rigorosamente a tubo catodico.

Basterebbero questi due dettagli per ipotizzare quanto hanno già anticipato da Kevin Feige ed Elizabeth Olsen, l’interprete di Wanda Maximoff: a questo punto è molto probabile che il personaggio si trasformi in Scarlet Witch divenendo una minaccia per se stessa e per i suoi compagni.

I poteri di Wanda sono stati appena accennati nel gran finale con i Vendicatori, per non parlare poi del destino di Visione che sarà opportunamente adattato per la serie televisiva sempre con il volto di Paul Bettany; almeno così si sono espressi i due attori in una recente intervista, dichiarando che le puntate avranno un tono narrativo mai visto prima.

A metà tra la sitcom e un film del Marvel Cinematic Universe, la realtà distorta di WandaVision sarà legata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove appunto Elizabeth Olsen comparirà accanto a Benedict Cumberbatch.

Le risposte ai dubbi scatenati dalla serie arriveranno nella Primavera 2021, periodo in cui è prevista la trasmissione di WandaVision su Disney+ con la regia di Matt Shakman.