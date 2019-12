In WandaVision sarà presente anche un processo alle streghe

Dopo aver avuto una anteprima di Monica Rambeau in WandaVision, lo show che racconterà la storia di Wanda Maximoff si mostra in queste nuove foto condivise in rete, in cui possiamo vedere un terrificante evento.

Protagonista degli scatti, presenti in calce alla notizia e condivisi dall'account di Twitter @MarvelChile, sarà l'attrice Kathryn Hahn, vestita in un costume del diciassettesimo secolo, data in cui vennero processate le famose streghe di Salem. Secondo molti questo indicherebbe la presenza di Agatha Harkness, diventata nel tempo anche una maestra di Scarlet Witch.

Nonostante questo, le immagini sembrano suggerire che il personaggio rischia di venire bruciato sul posto, anche se i potenti poteri magici di Agatha le permetteranno sicuramente di scappare dal suo triste destino. In questi giorni i fan della protagonista interpretata da Elizabeth Olsen sono rimasti entusiasti della grande mole di nuove informazioni presenti in rete, tra cui queste foto che anticipano la presenza di SWORD in WandaVision, agenzia che ha fatto la sua prima comparsa all'interno delle storie dedicate agli X-Men.

Infine ricordiamo che la serie farà il suo debutto all'interno del catalogo di Disney+ a partire dalla primavera del 2021, nel frattempo però l'inizio dei lavori ci permette di avere un primo sguardo ai set e ai personaggi che troveremo nell'opera incentrata sulla figura di Scarlet Witch.