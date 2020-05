WandaVision, le prime immagini del ritorno di Paul Bettany ed Elizabeth Olsen in HD

Il Visual Head of Development dei Marvel Studios Andy Park ha condiviso sulla propria pagina ufficiale del social network Instagram le prime immagini originali di WandaVision in alta definizione, e come al solito potete visionarle comodamente all'interno dell'articolo.

Si tratta del concept art ufficiale della mini-serie Marvel Studios in sviluppo per il servizio di streaming on demand Disney+, e mostrano nel glorioso dettaglio dell'HD il ritorno dei due Avengers interpretati da Paul Bettany e Elizabeth Olsen. L'artista ha scritto:

"WandaVision! Questo spettacolo sarà così bello! Che show divertente su cui lavorare. Questo fotogramma (il primo piano) l'ho fatto all'inizio della pre-produzione dello show ed è MOLTO diverso dalle cose più da supereroi che faccio di solito. In realtà è stato uno dei fotogrammi chiave più difficili da realizzare. Ho fatto molte revisioni prima di arrivare a questa versione finale. L'arte è un lavoro duro! Faccio questo lavoro da molto tempo ormai, e non posso mai dire che sia facile. Si tratta sempre di lavorare sodo!"

Presentato per la prima volta come teaser-poster per il D23 Expo ad agosto, l'art-work serve a mostrare l'ispirazione da sitcom dietro a WandaVision. Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame - con Wanda tornata in vita cinque anni dopo la morte permanente di Visione causata da Thanos in Avengers: Infinity War - la serie racconta di come la coppia stia finalmente vivendo la propria vita ideale ... all'interno di quella che, però, potrebbe essere soltanto un'illusione.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che le riprese di WandaVision sono terminate; inoltre, scoprite un divertente segreto sugli Avengers svelato da Elizabeth Olsen.