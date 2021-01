WandaVision, le prime reazioni elogiano la serie Marvel: 'È brillante'

Sembra proprio che WandaVision abbia colpito nel segno: le prime reazioni della critica estera sono estremamente positive per la serie Marvel con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Dal 15 gennaio, il Marvel Cinematic Universe si arricchirà di nuovi contenuti dopo un anno di magra (unica gioia del 2020 per i fan Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.) grazie a WandaVision, la prima serie tv prodotta direttamente dai Marvel Studios e distribuita da Disney+.

Ma cosa ne ha pensato la stampa estera, che ha già avuto modo di vedere i primi tre episodi dello show? Scopriamolo insieme.

"Adoro vedere i frutti dei grandi rischi che i @MarvelStudios hanno corso con questa serie. La ragione per cui il #MCU è al top della gerarchia è per via dell'incredibile leadership di @Kevfeige, e la loro voglia di osare, come è evidente anche in WandaVision" scrive Steven Weintraub di Collider "Inoltre, ho visto tre episodi e ho ancora a malapena qualche idea su quel che stia davvero accadendo, e non vedo l'ora di scoprire come continua".

"WandaVision è semplicemente brillante. È facilmente l'opera più coraggiosa, originale e innovativa del MCU finora. Il vero genio è quello della sceneggiatura di Jac Schaeffer, intelligente, arguta e sagace, assieme alle elettrizzanti performance di Olsen e Bettany. Ho avuto un enorme sorriso stampato in faccia per tutto il tempo" dichiara Griffin Schiller di The Playlist "Un lavoro davvero di fino, un'assoluta attenzione ai dettagli e una buona dose di senso pratico hanno permesso di ricreare lo spirito delle sitcom di una volta in maniera favolosa, ma la vera magia sta nel modo in cui Shakma è riuscito a portare in scena un tono così complesso. È spassoso, pieno di tensione, affascinante, mistico. Uno dei miei prodotti preferiti del MCU #WandaVision".

"Ho visto i primi tre episodi di WandaVision è diamine se fa per me. Se vi lamentate del fatto che tutte le storie sui supereroi sembrino uguali, qui troverete prova del contrario. L'ho trovato deliziosamente intrippante e intrigante. Adoro quel che ho visto finora, e non vedo l'ora di vedere il resto" afferma Eric Goldman di Fandom "L'intero cast di WandaVision è fantastico e si impegna al massimo per rendere l'approccio scelto, ma la performance di Elizabeth Olsen è semplicemente spettacolare. Una di quelle che ti fa pensare 'Se gli award show non snobbassero i prodotti sui supereroi, lei otterebbe sicuramente una nomination agli Emmy".

"WandaVision è proprio ganzo! Dopo aver visto i primi tre episodi sono ossessionata! Divertente, brillante... Marvel-lous. Lo stile peculiare delle sitcom da trenta minuti ti lascia con la voglia di vedere un altro episodio ogni singola volta #WandaVision" scrive Tania Lamb di Rotten Tomatoes.

"WandaVision è sicuramente una delle imprese più ambiziose dei Marvel Studios. Pieno di easter egg ed estremamente brillante nel modo in cui utilizza il format delle sitcom per sovvertire le aspettative. Quelli che credono che sia sempre la solita storia avranno una bella sorpresa" ribadisce Juan di El Nuevo Día.

Come potete vedere, i primi commenti sono tutti su questa scia, con la sceneggiatura, lo stile e le interpretazioni dei protagonisti presentati come i maggiori punti di forza dello show.

A noi resta dunque che attendere il suo arrivo sulla piattaforma per poter giudicare in prima persona... Pronti a tornare nel MCU?