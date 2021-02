WandaVision, il production designer: 'È un'esperienza molto simile a quella di Lost'

Poche serie TV hanno avuto il peso di Lost nel mondo della serialità televisiva: lo show ideato da J.J. Abrams fu un vero e proprio fenomeno di massa che tenne incollati davanti allo schermo milioni di spettatori, impazienti di conoscere ciò che sarebbe accaduto la settimana successiva. Un po' come per WandaVision, insomma.

Non tutti sanno, d'altronde, che i due show condividano un membro della produzione: stiamo parlando del production designer Mark Worthington, che in un suo recente intervento ha paragonato il fenomeno WandaVision all'esperienza vissuta con Lost.

"Sono due progetti molto diversi, ma hanno delle cose in comune. Entrambi fanno qualcosa che non era mai stato fatto prima. [...] Mi piacciono le sfide, mi piace fare cose mai viste prima. Quindi in un certo senso è una situazione simile. Non avevo mai fatto nulla come Lost. WandaVision è quello che è. Sono entrambe qualcosa di molto riconoscibile" ha spiegato Worthington.

Proprio come Lost, d'altronde, WandaVision sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan a suon di teorie e ipotesi, grazie anche e soprattutto alla scelta di Disney di non cedere al binge watching e di mandare online un solo episodio a settimana. La showrunner Jac Schaeffer, intanto, ha promesso grandi cose per il season finale di WandaVision; sempre Schaeffer ha inoltre difeso a spada tratta la scelta del nome WandaVision.