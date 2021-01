WandaVision è il progetto Marvel Studios con il rating più alto di sempre

Con poco più di 24 ore di vita e due soli episodi all'attivo, WandaVision di Disney+ è già la proprietà Marvel Studios con il punteggio più alto di sempre su Rotten Tomatoes, il che la rende il prodotto più apprezzato dello studio per un risultato tutt'altro che scontato, data l'avanguardia e il coraggio del progetto.

La serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany ha infatti debuttato con una valutazione fresh con un 95% di score critico. A poche ore dalla distribuzione delle prime puntate, però, lo show non solo è già stato certificato fresh dal sito ma ha raggiunto la percentuale del 97% di gradimento, attualmente la più alta tra le tante proprietà Marvel Studios, che la porta al vertice della gerarchia seguita da Black Panther di Ryan Coogler, che ha uno score del 96%.



Col procedere degli episodi, la percentuale potrebbe ovviamente abbassarsi di qualche punto o addirittura alzarsi, ma per il momento WandaVision è la più grande vittoria recente del MCU.



Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, anche ora che sono usciti i primi due episodi, questo in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision ha debuttato su Disney+ ieri, 15 gennaio 2021, con i restanti 7 episodi della serie che continueranno a uscire a cadenza settimanale ogni venerdì. L'appuntamento, insomma, è da non perdere.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione dei primi tre episodi di WandaVision e alle interviste al cast della serie Disney+. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.