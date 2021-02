WandaVision: nei prossimi episodi ci sarà un incredibile cameo di Spider-Man?

Anche se Tom Holland continua a insistere che né Tobey Maguire né Andrew Garfield finiranno per essere in Spider-Man 3, il pubblico continua a sperare e, in molti credono addirittura che potremo vedere una diversa versione dell'uomo ragno già a partire da WandaVision.

Più volte, sia Elizabeth Olsen che Paul Bettany hanno hanno affermato che nella seconda metà della stagione ci sarebbe stato un incredibile cameo, un attore con cui Bettany avrebbe sempre voluto lavorare. Forse l'accordo è stato raggiunto giusto in tempo per portare Maguire o Garfield sul set di WandaVision per iniziare a gettare le basi del Multiverso prima di giungere all'attesissimo Spider-Man 3.

Certo, un simile cameo avrebbe richiesto un enorme lavoro da parte dei Marvel Studios e di Sony ma, se le voci continuano ad essere così insistenti probabilmente qualcosa di reale dovrebbe esserci.

Con il ritorno di Quicksilver di Evan Peters, lo showrunner di WandaVision Jac Schaeffer ha già dichiarato gli showrunner hanno deciso di cambiare tutte le carte in tavola per anticipare gli eventi futuri, dunque perchè lo stesso non potrebbe accadere con Spider-Man? Certo, fin qui si tratta solo di ipotesi e teorie talvolta anche infondate ma, una cosa è certa, ormai i fan del Marvel Cinematic Universe sono pronti a tutto. Voi cosa ne pensate? Come sempre diteci la vostra nei commenti.

Intanto, alcuni indizi suggeriscono che prima o poi in WandaVision ci sarà spazio anche per Agamotto.