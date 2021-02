WandaVision, qual è l'obbiettivo dello SWORD? Vediamo alcune teorie

Come ogni venerdì, un nuovo episodio di WandaVision è stato reso disponibile su Disney+, e più andiamo avanti, più le cose si fanno serie. In particolare, gli obbiettivi dello SWORD cominciano ad essere sempre più sospetti.

Alzi la mano chi, a questo punto dei giochi, non trova particolarmente sospetto Hayward (Josh Stamberg) e l'intero SWORD. Nessuno, vero?

Sarà perché l'enigmatica organizzazione non sembra volersi sforzare troppo nel risolvere il mistero dietro l'Hex e Westview, sarà perché grazie alla sempre impagabile Darcy Lewis (Kat Dennings) siamo ora venuti a conoscenza del soggetto che sta realmente monitorando lo SWORD, ovvero Visione, e di un certo Progetto Cataract, nome in codice di un'iniziativa che suona davvero poco rassicurante (si parla di "Classified Weapons Intel").

Ma a cosa starà mirando esattamente l'organizzazione allora?

Il web attualmente sembra essere particolarmente a favore della teoria che ricollega lo show a Secret Invasion, la storyline che nei fumetti vedrebbe protagonisti gli Skrull, autori dell'invasione titolare, e che invece nel MCU potrebbe avere i Kree come principali antagonisti della Terra, come d'altronde verrebbe spontaneo credere anche dopo Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home. Secondo questa ipotesi, l'agenzia potrebbe essere stata infiltrata dalla razza aliena, e Visione potrebbe essere un elemento chiave per fornirgli un vantaggio tecnologico, soprattutto in fatto di armi.

Un'altra teoria vorrebbe invece un adattamento delle storyline dei fumetti anni '80 West Coast Avengers, "Vision Quest" e "Darker Than Scarlet", nei quali Wanda cerca di recuperare il corpo di Visione da un'agenzia che sta cercando di farne un'arma. In questa versione, l'intera realtà idillica che sta vivendo Wanda fa parte di un piano messo in atto da Kang Il Conquistatore/Immortus.

C'è poi chi vorrebbe gli LMD (Life Model Decoys) di Agents of S.H.I.E.L.D. giocare un ruolo di rilievo nella serie, contribuendo a reinserire in grande stile lo show di ABC nel più grande quadro generale.

E voi, che ne pensate? Quali teorie (o elementi di esse) credete siano più plausibili? Fateci sapere nei commenti.