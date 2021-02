WandaVision: Quali sono i nuovi poteri del personaggio di Paul Bettany?

La quinta puntata di WandaVision avrà un forte impatto sul Marvel Cinematic Universe, in attesa di scoprire come continuerà l'opera, scopriamo qualche dettaglio in più sui poteri del personaggio di Paul Bettany.

L'episodio intitolato "On A Very Special Episode..." ha rivelato qualche dettaglio in più sulla realtà che è stata modificata da Wanda Maximoff, oltre a spiegare il motivo della presenza di Visione dopo la sua morte in Avengers: Endgame. Inoltre, la vicenda si è complicata quando il personaggio con il volto di Paul Bettany ha capito che gli abitanti di Westview sono sotto il controllo mentale di Wanda. Una scena in particolare ha colto l'attenzione dei fan: Visione si trova nel suo ufficio quando, dopo aver poggiato le mani sulle tempie di Norm, suo collega, riesce a interrompere la magia di Wanda. Secondo quanto viene affermato dalla wiki del Marvel Cinematic Universe, Visione ha ottenuto il potere dell'interazione mentale, toccando una persona può quindi interagire con la loro mente.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo qualche dettaglio in più sui due protagonisti della serie di Disney+, la sesta puntata andrà infatti in onda venerdì 12 febbraio. Se cercate altre indiscrezioni sullo show, vi segnaliamo questa intervista alla showrunner di WandaVision.