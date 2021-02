WandaVision, ecco quando è stato deciso il recast di QUEL personaggio

Il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige ha recentemente rivelato a che punto della produzione è stato deciso di effettuare il recast di un certo personaggio in WandaVision.

Nonostante i leak e i rumor che ne hanno preceduto la messa in onda, il quinto episodio di WandaVision ha stupito tutti quando, negli ultimi minuti, è comparso Evan Peters come Pietro Maximoff/Quicksilver sulla porta di casa di Wanda.

Ma i fan del MCU si saranno probabilmente chiesti se questa scelta fosse un po' un coniglio dal cilindro, decisa magari all'ultimo momento, o se fosse in programma già da un po' in casa Marvel. E proprio questa domanda è stata fatta direttamente a Kevin Feige durante gli ultimi TCA.

"Beh, ci sono discussioni un po' su tutto, a un certo punto. È uno degli aspetti più interessanti nello sviluppare questi prodotti e fare brainstorming con produttori e sceneggiatori" ha risposto il Patron dei Marvel Studios "La mia parte preferita di tutto il procedimento è sempre ai primissimi stadi, quando stai cercando di capire se qualcosa può essere fattibile, e poi all'ultimo, quando devi fare gli ultimi ritocchi a quell'idea, e dare l'approvazione affinché venga mostrata a tutti".

E più nello specifico, in merito al recast: "Ci sono stati così tanti tipi di discussioni a questo proposito, ma credo che la decisione di propendere per quello che avete visto sia avvenuta abbastanza in fretta, agli inizi dello sviluppo dello show. Ed è semplicemente un altro modo in cui alcune persone stanno 'giocando' Wanda".

Vedremo nell'episodio di questo venerdì a chi esattamente si starà riferendo Feige quando parla di "certe persone" (eccetto Agatha, ovviamente, che già abbiamo appurato).