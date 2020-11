WandaVision, quando potremo vedere la serie su Disney+? Proviamo a fare chiarezza

Nei giorni scorsi i fan di WandaVision hanno ricevuto una cocente delusione. L'attesissima serie Disney+ non verrà pubblicata questo novembre e iniziano a venir sempre meno anche le possibilità che possa essere rilasciata entro la fine di quest'anno.

In questi giorni però un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight dall'attrice Kat Dennings di Darcy Lewis ha rivelato che, sebbene non conosca i piani esatti della Disney, ritiene che ci siano buone possibilità che la serie possa essere rilasciata entro la fine di quest'anno. Dato che The Mandalorian verrà pubblicato sino al 18 dicembre e visto che il servizio di streaming tradizionalmente non rilascia due spettacoli di alto profilo contemporaneamente, sembra probabile che WandaVision potrà essere rilasciato solo dopo quella data. In molti ipotizzano che la data più papabile per il primo episodio sia proprio il 25 Dicembre.

Fin qui non sappiamo ancora precisamente come andranno le cose, si spera comunque, visto l'anno in corso molto povero di soddisfazioni, che almeno WandaVision riuscirà ad essere diffusa entro la fine del 2020. Sono molte le ipotesi che girano intorno a questa serie, in molto pensano che sia tutto frutto dell'immaginazione di Scarlet Witch. In attesa di scoprire come andranno le cose, date un'occhiata agli straordinari Funko Pop di WnadaVision.