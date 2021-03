WandaVision, quando rivedremo Agatha Harkness? Kathryn Hahn è già pronta

Dopo l'atteso finale di WandaVision, i numerosi appassionati di opere della Marvel sono ansiosi di scoprire cosa ne sarà dei personaggi introdotti dallo show presente su Disney+. Ecco un'intervista a Kathryn Hahn in cui discute del futuro di Agatha Harkness.

Come sapete, l'avversaria di Wanda Maximoff si trova a Westview, dopo aver perso la sfida contro il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen. Per questo diversi fan credono che sarà ancora presente in film quali Doctor Strange and The Multiverse of Madness, che dovrebbe continuare le vicende viste nella serie TV presente nel catalogo di Disney+. Parlando con i giornalisti del New York Times, Kathryn Hahn ha ammesso di essere pronta a riprendere la parte della famosa strega, anche se per ora non conosce ancora i piani di Kevin Feige e della Marvel. Ecco il suo commento: "Non ne ho idea, tengono i loro piani futuri molto segreti. Anche io vorrei avere un'altra opportunità per riprendere il personaggio. Mi è piaciuto molto interpretarla in questa serie".

Continua poi, parlando del fato del suo personaggio: "Non credo le importi rimanere a Westview. Doveva riposare un po', era troppo agitata. Credo che sia rimasta da sola per troppo tempo, ma le piace avere compagnia. Adora il postino, Ralph, Dottie, per il momento credo sia soddisfatta di aver lasciato perdere il corsetto ed è più interessata a sedersi e a godersi un muffin e un latte macchiato".

