WandaVision e quei dubbi su Visione: cosa accadrà ora?

Lo struggente finale di WandaVision ha riaperto il dibattito sul destino di Visione. La versione del sintezoide create da Wanda si è disintegrata ma, i suoi ricordi sono stati trasferiti tutti alla sua versione bianca creata dallo SWORD.

Nel corso delle battute conclusive di WandaVision abbiamo appreso che nella realtà dei fatti White Vision possedeva ancora un cassettino nella sua memoria in cui erano contenuti tutti i ricordi del Visione originale ma, che questi erano stati momentaneamente archiviati per far spazio ad una versione dell'androide priva di sentimenti e per tale ragione più facilmente controllabile.

Proprio come suggerito nel paradosso filosofico sulla Nave di Teseo, Visione si trova ora ed essere un essere differente da quello che era in principio, in primo luogo non possiede più la Gemma della Mente, e molte delle sue caratteristiche fisiche sono state modificate a seguito degli esperimenti avviati da Tyler Hayward, dunque questo nuovo White Vision essendo la somma delle sue parti, è in realtà il Visione originale o si tratta di un sintezoide completamente nuovo che interagisce con la coscienza del compagno di Wanda Maximoff?

Quando si libera della sua programmazione e acquisisce i ricordi mancanti, White Vision sembra in preda al panico e fugge via piuttosto che fare qualcosa con Westview. Sembra improbabile che il sintezoide, visto il suo immenso valore economico, fosse stato programmato per autodistruggersi ma, sceglie di volare via piuttosto che aiutare Wanda e i gemelli. Per quale ragione? Probabilmente questa sarà una delle domande a cui dovrà rispondere la Fase 4 del MCU.