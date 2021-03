WandaVision: ecco tutti i quesiti irrisolti della serie Disney+

Se molte domande hanno trovato risposta nel finale di WandaVision, molti altri sono i quesiti irrisolti che non hanno dunque trovato alcuna spiegazione nel corso del finale di stagione della serie Disney+.

In primo luogo molti si domandano ancora chi sia l'ingegnere spaziale nominato più volte anche da Monica Rambeau o se è stato creato solo hype per nulla, inoltre non è stato chiarito chi è la persona facente parte di un programma di protezione testimoni, che viveva all’interno di Westview nel momento in cui Wanda ha dato inizio all’anomalia. La storyline di questo personaggio che ha causato il coinvolgimento di Jimmy Woo si è persa dopo il quarto episodio.

La forma dell’anomalia creata intorno a Westwiew era quella di un grande esagono ma, non è stata ancora chiarita la ragione. Anche Jimmy Woo se lo chiede annotando la questione alla lavagna nel corso di uno degli episodi, ma la cosa è stata messa in secondo piano nel prosieguo della serie. A molti è parso poi che proprio Monica Rambeau, provasse una sorta di risentimento per Captain Marvel, ma per quale ragione?

Qualora gli Accordi di Sokovia fossere ancora validi poi, a Wanda non sarebbe concesso di girare liberamente per gli Stati Uniti, e dovrebbe essere quindi una ricercata, essendo evasa dal Raft in seguito a quanto accaduto in Captain America: Civil War. Ha dunque ricevuto qualche amnistia?

Nella scena iniziale dell'ottavo episodio, Agatha parla di un particolare potere dentro di lei che non riesce a controllare, invocando l’aiuto di sua madre e delle altre streghe della congreca ma non è stato chiarito di certo a cosa si riferisca. Agatha è forse anch’essa una Scarlet Witch e il suo potere si è modificato dall’energia magica assorbita dalle altre streghe? In effetti, la Harkness assorbe una magia blu, mentre quella che emerge successivamente da lei stessa è viola, e il rosso scarlatto mischiato con il blu da appunto il colore viola.

Cosa ha visto poi precisamente Wanda attraverso la Gemma della Mente? Tra l'altro se, è sopravvissuta attraverso i suoi poteri agli esperimenti dell'Hydra, come è possibile che sia sopravvissuto anche Pietro? Infine, il piano di Hayward sembra essere ancora poco chiaro. L’ex direttore dello SWORD voleva controllare Visione, ma precisamente per farne cosa? E cosa ne sarà di Visione?

Probabilmente, queste e molte altre domande troveranno risposta nei prossimi eventi del MCU. Intanto, date uno sguardo alla nostra recensione finale di WandaVision.