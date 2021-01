WandaVision, ci sarà anche Quicksilver? Kevin Feige: 'Appariranno altri personaggi'

Da WandaVision ci aspettiamo di tutto e anche di più: lo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany ha già dimostrato di avere più di un asso nella manica e, considerata la voglia di Marvel di sperimentare come mai fatto prima d'ora, siamo piuttosto sicuri che i prossimi episodi ci riserveranno un bel po' di sorprese.

Dal momento in cui la famiglia rivestirà inevitabilmente un ruolo centrale nella serie, ad esempio, molti fan si chiedono se non sia giunto finalmente il momento di rivedere anche solo per poche scene il povero Quicksilver, apparso soltanto durante Avengers: Age of Ultron prima di venir fatto fuori proprio dal secondo, grande villain del franchise.

Alla precisa domanda dei fan, però, Kevin Feige ha risposto in maniera enigmatica: "Wanda ha un sacco di parenti nei fumetti. Qui vogliamo concentrarci più sulla storia con Visione, sulle dinamiche e sull'evolversi della loro relazione, il modo in cui si evolve, cresce e si apre. [...] Ci saranno altri personaggi nel corso degli episodi. Di chi o cosa saranno ne parleremo poi" sono state le parole del produttore.

Vi piacerebbe vedere Quicksilver nel nuovo show Marvel? Diteci la vostra nei commenti!