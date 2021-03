WandaVision, Randall Park aveva dimenticato di essere in The Office!

Randall Park, l'attore della saga di Ant-Man oggi sulla bocca di tutti grazie a WandaVision, è diventato famoso per aver interpretato "Asian Jim" nella popolare serie tv The Office, ma a quanto pare se ne è completamente dimenticato!

La star dei Marvel Studios oggi si sta godendo la rinnovata popolarità regalatagli dalla serie tv disponibile su Disney+, e i fan hanno riscoperto il suo breve periodo nella sitcom della NBC. Il problema è che anche lui lo ha riscoperto solo recentemente, come raccontato a Conan O'Brien nel suo talk show.

In pratica, i fan di The Office gli urlavano per strada "Asian Jim" e per parecchio tempo Park rispondeva solo con uno sguardo confuso. Tuttavia nelle scorse settimane è stato informato della popolarità dell'episodio di The Office che lo riguardava da vicina e l'attore ne è stato entusiasta.

"Sono entrato e uscito dal set di quella puntata nel giro di un'ora, ho pensato 'è stato davvero divertente' e poi me ne sono completamente dimenticato. Diversi anni dopo, sto passeggiando per strada e un ragazzo mi urla: 'Asian Jim!' E se ne va. E io penso: "Mi ha appena detto qualcosa di razzista?' Avevo completamente dimenticato la mia apparizione in The Office. La gente veniva da me e mi diceva: 'Che succede, Asian Jim?' E io pensavo, 'Fanculo!'"

Tutto è bene quel che finisce bene, però, e oggi Randall Park e l'agente Jimmy Woo sono i nuovi beniamini del web, al punto che i fan della Marvel vorrebbero una serie spin-off con Jimmy protagonista. Al momento non è noto se Park tornerà in Ant-Man & The Wasp: Quantumania, ma di certo i suoi supporter hanno le dita incrociate.