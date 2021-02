WandaVision, Randall Park: 'È bello che si valorizzino personaggi poco sfruttati'

WandaVision ha portato all'interno del Marvel Cinematic Universe la ventata d'aria fresca che serviva per far partire con il piede giusto questa tanto attesa Fase 4: i meriti vanno ovviamente suddivisi tra vari fattori, tra cui non possiamo non considerare l'apporto di alcuni personaggi forse finora troppo sottovalutati.

Parliamo, come avrete sicuramente intuito, di Jimmy Woo e Darcy Lewis: apparsi poco più che di sfuggita nel corso di alcuni film del franchise, i due hanno letteralmente rubato la scena durante questi primi 5 episodi dello show, per la gioia dei fan e degli attori coinvolti.

A parlarne è stato proprio uno dei diretti interessati, vale a dire Randall Park: "Sai, non ci avevo mai pensato. Siamo tutti molto contenti di farne parte. Forse possiamo vedere lo show un po' come il Bad New Bears del Marvel Universe. Ci sono personaggi che prima non erano mai stati sotto la luce dei riflettori ed ora stanno passando in prima linea, non ci avevo mai pensato ma in effetti credo che sia una bella cosa" sono state le parole dell'attore.

Anche voi avete apprezzato l'apporto di Jimmy e Darcy alla serie?