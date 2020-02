WandaVision, Randall Park promette uno spettacolo 'molto diverso'

WandaVision sarà qualcosa di completamente diverso rispetto a tutto ciò che i Marvel Studios hanno prodotto finora nel Marvel Cinematic Universe, e il primo teaser ufficiale mostrato al Super Bowl è stato abbastanza chiaro da questo punto di vista.

Tuttavia repetita iuvant, e quindi Randall Park, che tornerà nei panni di Johnny Woo dopo aver esordito in Ant-Man and the Wasp, ha voluto ribadire il concetto nel corso di una recente intervista: "È uno spettacolo che va oltre. Io riprenderò il mio ruolo di Jimmy Woo che ho interpretato in Ant-Man and the Wasp. Domani andrò ad Atlanta per fare una lettura della sceneggiatura con alcuni membri del cast. Non posso dire troppo, ma è uno spettacolo fantastico e sarà molto diverso da ciò che avete visto finora".

Park ha anche discusso di com'è stato interpretare un personaggio sia nel Marvel Cinematic Universe che nel DC Extended Universe. "È surreale perché sono cresciuto collezionando fumetti, ed ero un grande fan della Marvel, quindi solo il fatto di essere in quel mondo e interpretare un personaggio che viene da quei fumetti e poi nello stesso anno essere in Aquaman e interpretare un personaggio nell'Universo DC, voglio dire, è stato piuttosto surreale."

L'attore ha anche dichiarato di aver voluto fortemente prolungare il suo soggiorno nel MCU: "Ho avuto un incontro alla Marvel, una specie di riunione generale per parlare di qualche idea, e non facevo che dire loro: 'Si, mi piacerebbe continuare ad interpretare Jimmy Woo se ce ne fosse mai l'opportunità.' E poi, tipo una settimana dopo, hanno detto: 'Ehi, torna da noi, vogliamo parlarti di questo spettacolo'. E' stato fantastico".

WandaVision vanterà un cast che include Elizabeth Olsen nel ruolo della Scarlet Witch e Paul Bettany in quello di Visione. Oltre a loro ci saranno anche Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn. La serie debutterà su Disney+ a dicembre 2020.

