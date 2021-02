WandaVision, Randall Park vuole uno spin-off su Jimmy Woo in stile X-Files

I primi 5 episodi di WandaVision sono stati ormai rilasciati su Disney+ e, tra colpi di scena e sconcertanti rivelazioni abbiamo avuto modo di rincontrare l'agente Jimmy Woo che già avevamo avuto modo di incontrare precedentemente in Ant-Man and the Wasp del 2018.

Il suo interprete Randall Park nel corso di un'intervista promozionale con Entertainment Weekly, ha rivelato che sarebbe ben felice di prendere parte ad uno spin-off tutto dedicato al suo personaggio in stile X-Files: "Ho sentito queste voci in giro. Certo! Sarebbe molto interessante".

Oltre ad essere disposto a prendere parte a questo progetto da solista, l'attore che veste i panni di Jimmy Woo ha rivelato di essere pronto per qualsiasi progetto futuro dei Marvel Studios: "Davvero, se mi chiamassero ci sarei per qualsiasi cosa, lo farei perché amo il Marvel Cinematic Ubiverse e anche le persone che ci lavorano sono grandiose. Sono persone davvero talentuose, intelligenti e gentili. Perciò se mi si presentasse l'opportunità di lavorare nuovamente in questo mondo, la coglierei in un batter d’occhio. Ma se finisse qui, sarei molto grato, specialmente per aver fatto parte di questo show".

Intanto in WandaVision crescono sempre di più i riferimenti ad House of M, il fumetto di il fumetto creato da Brian Michael Bendis su una realtà alternativa creata da Wanda Maximoff. Sono stai poi confermati dallo showrunner anche i legami tra WandaVision e i prossimi film dell'MCU.