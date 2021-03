Wandavision: recap di un epico finale. Cosa accadrà ora?

WandaVision si è conclusa da pochi giorni con lo straordinario The Series Finale, districando tutti gli ingarbugliatissimi fili narrativi e preparando il futuro di Wanda Maximoff nel Marvel Cinematic Universe.

Alla fine, il mondo perfetto di Wanda si è rivelato insostenibile. Nel corso del confronto con Agatha Harkness, l'eroina interpretata da Elizabeth Olsen, inizia a rendersi conto che le persone che aveva tenuto sotto il suo incantesimo a Westview stavano effettivamente soffrendo e che, per liberarle tutto ciò, avrebbe dovuto porre fino alla sua maledizione ma questo l'avrebbe costretta a perdere la sua famiglia. In questi concitati momenti, Wanda ha finalmente la sua completa trasformazione in Scarlet Witch.

Qui avviene una svolta interessante Agnes si trasforma in una sorta di mentore per Wanda, ma viene anche punita dalla stessa visto che sceglie di imprigionarla nel "ruolo" della vicina ficcanaso. Con un semplice tocco, Agatha torna ad essere Agnes, uno stereotipo da sitcom, dove presumibilmente vivrà fino a quando e se Wanda avrà bisogno di lei.

Da questo momento si dispiega il finale più tragico di tutti, Wanda riporta i suoi cari a casa, rimbocca le coperte ai suoi piccoli e li saluta teneramente mentre è costretta a salutare il suo amatissimo Visione in maniera a dir poco straziante. Ma non tutto è perduto, la scena post-credit fa pensare che Billy e Tommy siano ancora vivi e dispersi nel Multiverso mentre Visione, potrebbe tornare prima o poi, in quanto il White Vision ha finito per assorbire i ricordi del Visione ricondizionato ed poi volato via.

Teyonah Parris aveva anticipato che il finale di WandaVision sarebbe stato tragico, ma nessuno poteva immaginare che lo sarebbe stato così tanto.