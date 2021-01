WandaVision: Recensione e commento in live su Twitch oggi 14 gennaio, ecco a che ora

Manca ormai pochissimo all'arrivo su Disney+ delle prime due puntate della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Mentre si parla già di membri segreti del cast di WandaVision, scopriamo quando si concluderà l'embargo per le recensioni della serie del MCU.

WandaVision sarà la prima serie TV dedicata ai supereroi della Marvel a fare il suo debutto su Disney+, raccontandoci la storia di Wanda Maximoff dopo le vicende di Avengers Endgame. Gli appassionati dei fumetti americani sono quindi ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più sull'opera, che secondo molti sarà direttamente collegata al secondo film di Doctor Strange. A partire da oggi 14 gennaio alle ore 18, sarà disponibile la nostra recensione di WandaVision, scritta dopo aver visto in anteprima i primi tre episodi dello show.

Inoltre alla stessa ora saremo in diretta su Twitch per rispondere a tutte le vostre domande riguardo l'opera, che sarà trasmessa su Disney+ da domani venerdì 15 gennaio. Infine ricordiamo che le puntate saranno pubblicate a cadenza settimanale, proprio come successo per The Mandalorian, una delle serie più di successo presenti nel catalogo del servizio streaming della Casa di Topolino.

Per concludere, ecco un'interessante intervista alla protagonista di WandaVision in cui discute della prossima fase del Marvel Cinematic Universe e dell'introduzione del multiverso.