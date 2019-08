WandaVision: alla regia ci sarà Matt Shakman (Game of Thrones)

WandaVision è una delle tante serie annunciate nel corso del D23 e, anche se la natura dello show non è ancora del tutto chiara, abbiamo avuto le prime conferme del cast (che includono graditi ritorni) e ora giunge l’annuncio che la regia dei sei episodi sarà affidata a Matt Shakman.

L’ufficialità arriva alcuni giorni dopo i rumors che volevano il regista impegnato con le riprese di una mini-serie per i Marvel Studios e destinata alla nuova piattaforma di streaming Disney+, che ricordiamo essere in arrivo il prossimo 12 novembre, anche se in Italia dovremmo attendere qualche mese in più.

I sospetti si erano concentrati su Loki e WandaVision, poiché la loro produzione sta per iniziare.

Shakman ha anche fatto alcune dichiarazioni su cosa possiamo aspettarci nella prossima serie Marvel , pur senza scendere nei dettagli di cosa assisteremo. La showrunner Jac Schaeffer ha però anticipato che lo show è stato concepito come un grande film, dagli alti valori produttivi.



Matt Shakman è conosciuto per aver diretto alcuni episodi di Game of Thrones, nello specifico ‘The Spoils of War’ ed ‘Eastwatch’, rispettivamente il quarto e quinto episodio della settima stagione della serie HBO che si è conclusa quest’anno. Shakman figura anche tra i produttori esecutivi di It's Always Sunny in Philadelphia ed è accreditato in serie acclamate come Mad Men e Fargo.