WandaVision, per il regista aprire la Fase 4 del MCU 'è un onore, ma è terrificante'

Dopo un 2020 segnato dalla pandemia, e di conseguenza da interruzioni e ritardi nelle produzioni cinematografiche e televisive, i Marvel Studios sono ansiosi di lasciarsi ogni negatività alle spalle. Tra 15 giorni, infatti, con WandaVision prenderà ufficialmente il via la Fase 4 del MCU. Il regista Matt Shakman ha raccontato le sue sensazioni.

Recentemente intervistato da SFX Magazine, Shakman ha parlato del senso di responsabilità che prova a dover aprire un nuovo capitolo nel Marvel Cinematic Universe, e in generale a rappresentare il primo titolo Marvel in uscita ormai dall'estate 2019.

"È un onore, ma è terrificante. Ed è surreale, come tutto il resto in questo momento. Il fatto che siamo il primo progetto Marvel a uscire da così tanto tempo non avrei mai potuto immaginarlo quando abbiamo iniziato a lavorare a WandaVision... ma è un modo fantastico per iniziare il percorso del Marvel Cinematic Universe nel mondo dello streaming. Uno show che è una gigantesca lettera d'amore alla storia della televisione è un modo perfetto di arrivare in tv per i creatori dei più grandi blockbuster cinematografici."

Matt Shakman ha poi raccontato il supporto e il sostegno ricevuto da parte dei boss della Marvel. "Kevin Feige è incredibile. È stato semplicemente una specie di campione per questo progetto, e la miglior fonte di saggezza. Lo show trasuda amore per la storia della televisione, quindi ha un senso essere i primi a uscire dai cancelli, anche se non era previsto."

