WandaVision, il regista chiarisce: 'Ecco che succede ai personaggi degli spot'

Concepita anche come una forma di omaggio alle classiche sitcom e alla storia della televisione, WandaVision si è conclusa una settimana fa, anche se non accennano a diminuire il clamore e le discussioni intorno alla serie. Tra i vari argomenti di dibattito ci sono i finti spot piazzati nel mezzo del programma, proprio come negli show di una volta.

Come molti spettatori hanno notato, negli spot erano presenti riferimenti al mondo Marvel, e pur andando di pari passo con l'evoluzione della sitcom (per esempio dal bianco e nero al colore) i due attori che li interpretavano erano sempre gli stessi.

Questo accade perché anche le pubblicità erano frutto della mente di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), e i due interpreti non erano che due cittadini di Westview soggiogati dalle manipolazioni mentali della protagonista.

Matt Shakman, regista di WandaVision, lo ha spiegato in una recente intervista a TVLine. "Wanda ha dato un ruolo quasi a tutti a Westview. Quei due attori, o cittadini, che abbiamo visto negli spot pubblicitari dovevano essere sempre gli stessi. Stavano iterando nel tempo, così come l'auto di Wanda, una Buick rossa. Wanda ha scelto quei due per farli essere i suoi attori degli spot, e loro appaiono in ogni singolo episodio e fanno parte della trasmissione."

Gli stessi spazi pubblicitari, continua il regista, "sono pensati per essere un deposito dell'inconscio di Wanda. Lei mette in quegli spot degli indizi su alcune delle tematiche più importanti dello show."

