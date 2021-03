WandaVision, il regista difende il finale della serie: 'Wanda non è rimasta impunita'

Una comune lamentela da parte della critica e degli spettatori riguardante il finale di WandaVision è relativa al fatto che, almeno apparentemente, Jac Schaeffer e Matt Shankman non abbiamo fatto scontare a Wanda qualche "pena" per aver tenuto in ostaggio l'intera popolazione di Westview a causa dei suoi poteri incontrollati.

Anche se la canzoncina di Agatha All Along sembrava sostenere che fosse stata la Harkness ad architettare tutto quanto, in verità la Strega era lì solo per comprendere la natura degli straordinari poteri di Wanda, scopertasi essere la temibile Scarlet Witch descritta nel Darkhold ed effettivamente causa principale di tutti i disordini di Westview, sopraggiunti dopo lo sprigionamento incontrollato delle sue abilità derivanti dalla Magia del Caos.



Ebbene, dopo tutte le rivelazioni, molti fan non sono stati contenti del fatto che Wanda sia riuscita a fuggire tanto facilmente senza essere per lo meno catturata o senza essersi costituita di sua spontanea volontà, questo anche dopo aver ripristinato la normalità a Westview. E in una recente intervista con Rolling Stone, il regista Matt Shankman ha voluto difendere il finale e le scelte prese, sostenendo:



"Non credo che stiamo lasciando Wanda fuori dai guai. In quell'episodio finale si rende perfettamente conto di ciò che ha fatto. È stata portata a quella riflessione e a quel momento da Agatha, quando le chiede 'sei un'eroina o una cattiva? Perché gli eroi non torturano le persone'. In quel momento cerca di non pensarci, ma si rende conto di non essere in grado di dire ancora addio alla sua famiglia. La crisi al centro dell'episodio è importante per la sua storia, che si muove alla fine verso la perdita per l'accettazione di Visione e della sua famiglia".



Ha poi continuato:



"Lo show ha parlato del modo in cui affrontiamo la perdita, come questa ci cambi, quindi doveva da sempre finire con lei che accettata la perdita, ovviamente accettando anche questo nuovo mantello da Scarlet Witch e capire cosa significhi. Ma in quella scena finale, quando arriva in città e cammina vergognandosi sentendosi tutti gli occhi puntati addosso, sono quella la pena e l'accusa. È una pariah che non è stata perdonata dagli abitati di Westview".



