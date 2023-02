WandaVision, il regista su Doctor Strange 2: 'Ho discusso parecchio con Sam Raimi'

Il personaggio di Wanda Maximoff all'interno del Marvel Cinematic Universe ha subito negli anni una serie di evoluzioni importanti, culminate poi nello show WandaVision e nel successivo film Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Proprio di quest'ultima parte ha parlato Matt Shakman, regista di WandaVision e del futuro film sui Fantastici 4.

"Ho parlato molto con Michael Waldron e con Sam Raimi e abbiamo anche condiviso gran parte del reparto artistico mentre stavamo creando il Darkhold, il suo costume e altre cose su cui avrebbero continuato a lavorare, quindi c'è stata molta sinergia", ha detto Shakman. "Sono consapevole della conversazione su Internet riguardo a Wanda e al suo personaggio. Sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto in WandaVision. Quello show è davvero speciale, lavorare con Lizzie e raccontare quella storia è stato unico e divertente".

Shakman, che probabilmente inizierà la produzione del reboot dei Fantastici Quattro della Marvel entro il prossimo anno, ha poi paragonato il Marvel Cinematic Universe a una gara a staffetta, dicendo che i diversi registi hanno la possibilità di raccontare solo una parte della storia generale.

"Quando sei in questo universo, alla fine devi passare il testimone", ha aggiunto il regista. "Questo fa parte della gioia di essere incluso nel MCU: corri più forte e più veloce che puoi quando è la tua parte di gara, poi passi il testimone e tocca ad altri raccontare quella storia. Penso che abbiano preso le decisioni necessarie per far funzionare la storia e ho pensato che fosse un film super divertente".

Come sappiamo, nel corso di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Wanda si rivela come il villain della storia e il suo arco narrativo si conclude con il suo estremo sacrificio per salvare la situazione dal disastro totale. Al momento non è chiaro se rivedremo Wanda nel MCU, ma Agatha: Coven of Chaos è in fase di riprese, quindi non rimane che attendere.