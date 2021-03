WandaVision, il regista: 'Ecco perché Billy e Tommy non sono cresciuti oltre'

WandaVision ha tirato in ballo un bel po' di questioni che andranno risolte nel futuro più o meno prossimo del Marvel Cinematic Universe: tra una teoria e l'altra, ad esempio, c'è da pensare concretamente a quali saranno gli sviluppi per Billy e Tommy, i due piccoli figli della nostra Wanda Maximoff.

I lettori dei fumetti erano certi che i due fossero stati introdotti per poi assumere le identità di Wiccan e Speed, proprio come abbiamo visto sul cartaceo: la crescita di Billy e Tommy si è invece interrotta prima del previsto e, stando a quanto dichiarato dal regista Matt Shakman, l'intenzione della produzione è sempre stata quella di non velocizzare eccessivamente le cose.

"No, volevamo mantenerli a quell'età. Wanda si è praticamente persa i primi 10 anni della loro vita, che sono passati in maniera incredibilmente veloce, quindi non volevamo privarla di altro tempo con loro. [...] Farli crescere ancora penso sarebbe stato ingiusto nei confronti degli attori e dei personaggi" ha spiegato Shakman nel corso di un'intervista.

Siamo piuttosto sicuri, comunque, che il futuro del franchise abbia in serbo sviluppi decisamente interessanti per Billy e Tommy! Sempre Shakman, intanto, ha svelato una scena non inserita nel finale di WandaVision; ecco, invece, qual è stato il contributo di Elizabeth Olsen al finale di WandaVision.