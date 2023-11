WandaVision, il regista gira il coltello nella piaga: 'Mephisto mai stato nei piani'

Quella di WandaVision è stata una storia davvero fuori di testa: la prima serie TV del Marvel Cinematic Universe ha saputo incantare i fan con un mix di stili e citazioni unico per il franchise, puntando però forte anche sull'abbondare di teorie che, come sicuramente ricorderete, riguardavano in particolar modo un certo villain.

Non prendiamoci in giro: tutti, davvero tutti abbiamo creduto almeno per un attimo che la serie su Wanda e Visione ci avrebbe presentato Mephisto come nuovo, grande villain del Marvel Cinematic Universe (il Kang di Jonathan Majors era ancora in là da venire). Le cose, come ben sappiamo, sono andate diversamente... Ovvero proprio come erano sempre state programmate dalla produzione.

"Ci sono state alcune interpretazioni troppo profonde che hanno portato a delle conclusioni sbagliate. Mephisto non è mai stato parte dei nostri piani, quindi è stato un bel grattacapo. Ma hey, è un grande personaggio" sono state le parole con cui il regista Matt Shakman ha voluto girare il dito nella ferita ancora aperta nel cuore di chi ha atteso con trepidazione per tutta la durata dello show la venuta del villain.

Anche voi facevate parte di quei fan convinti che prima o poi Mephisto avrebbe fatto la sua comparsa? Fatecelo sapere nei commenti! Lo sceneggiatore della serie con Elizabeth Olsen, intanto, ha spiegato la genesi del finale di WandaVision ritenuto da molti insoddisfacente.