WandaVision, il regista sulle possibilità di una seconda stagione per la serie Marvel

Il nono e ultimo episodio di WandaVision sta per arrivare su Disney+, e se escludiamo lo speciale documentario ASSEMBLED: The Making of WandaVision, questo sarà il nostro ultimo appuntamento con Paul Bettany e Elizabeth Olsen, almeno per un po'. Ma siamo certi che non possiamo sperare in una seconda stagione?

A pochissime ore dall'ultimo episodio di WandaVision, i fan Marvel sperano ancora che la prima serie tv dei Marvel Studios non debba necessariamente concludersi domani, venerdì 5 marzo. Ciò che vorrebbero ora molti tra gli appassionati, infatti, è un annuncio a sorpresa che possa ribaltare quelli che lo stesso Kevin Feige aveva affermato essere i piani per WandaVision, ovvero un'unica stagione.

Ma in casa Marvel, si sa, la frase più pronunciata è con tutta probabilità "mai dire mai", ed è questo il sentimento che traspare anche dalle parole di Matt Shakman, regista dello show, che in pratica ribadisce quanto già detto in precedenza in un'intervista con il sito Collider: "Adoro lavorare alla Marvel. È il posto migliore del mondo. Collaborano così bene con i filmmaker, e ho intrapreso un viaggio incredibile con questo show. Ma al momento non abbiamo alcun piano per una seconda stagione di WandaVision".

"Ovviamente, la situazione potrebbe anche cambiare. Dipende tutto falla storia. Ma ci siamo focalizzati nel raccontare questa storia nel corso di nove episodi, e speriamo davvero di essere giunti a una conclusione che possa soddisfare e magari anche sorprendere gli spettatori" conclude.

E voi, che ne pensate? Ci saranno in futuro altri episodi di WandaVision? Vorreste vedere una seconda stagione? O sono altri i progetti che attendete con maggiore entusiasmo? Fateci sapere nei commenti.