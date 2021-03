WandaVision, il regista rivela: 'Il finale prevedeva una scena con Darcy e i gemelli'

Che l'abbiate apprezzato o meno, il finale di WandaVision ci ha regalato un bel po' di sequenze memorabili e, ovviamente, un po' di spunti per il futuro del Marvel Cinematic Universe. La versione dell'episodio sbarcata su Disney+, però, ha ovviamente subito alcune modifiche rispetto al suo script originale.

A confermare l'esistenza di alcune scene extra è stato proprio il regista Matt Shakman, che ha però dovuto deludere i fan: nonostante alcune di queste sequenze siano effettivamente state girate, infatti, quella più interessante, vale a dire quella in cui Darcy, Monica e i gemelli affrontano un demone nel seminterrato di Agatha, sembra non essere arrivata ad un grado di lavorazione tale da poterla rilasciare in futuro.

"Quella sequenza in particolare non è stata portata a termine. L'abbiamo abbandonata piuttosto presto, perché stavamo ripensando l'intera struttura del finale e non riuscivamo a trovarle posto, nonostante avessimo girato delle cose davvero belle. Quindi no, non esiste alcuna versione di quella scena che potrà essere rilasciata. Ci sono però altre cose che potenzialmente potremmo rilasciare!" ha spiegato Shakman.

Sempre Shakman ha parlato del contributo dato da Elizabeth Olsen allo sviluppo del costume di Scarlet Witch; ecco, invece, cos'ha detto Kevin Feige sul futuro di WandaVision e della sua protagonista.