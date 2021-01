WandaVision, il regista della serie rivela un dettaglio sulla Darcy Lewis di Kat Dennings

Poco dopo l'annuncio dello sviluppo di una serie tv su Scarlet Witch e Visione, WandaVision, è arrivata anche la notizia del ritorno di due volti noti nello show: Randall Park nei panni di Jimmy Woo e Kat Dennings in quelli di Darcy Lewis. Ma cosa avrà combinato quest'ultima dall'ultima volta che l'abbiamo vista?

Sebbene non sappiamo ancora granché sul ruolo che avranno i personaggi secondari nella serie con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, di Jimmy Woo e Darcy Lewis si è parlato non poco. Ma se per il primo è forse più semplice (relativamente parlando) immaginare come possa essere andata la sua vita dall'ultima volta che è apparso nel MCU (ovvero in Ant-Man & The Wasp del 2018), della seconda non abbiamo notizie da Thor: The Dark World (2013), e vederla rispuntare così in un contesto così particolare è abbastanza curioso.

Ora, tuttavia, abbiamo qualche dettaglio in merito.

"Adesso è Dr. Darcy Lewis. Quindi è una vera esperta nel campo" si legge infatti nelle note di produzione dello show da parte del regista dei 9, episodi Matt Shakman.

E in quanto al gioco di squadra che farà assieme all'agente dell'FBI... "Hanno un mistero da risolvere" ha affermato invece lo showrunner Jac Schaeffer sul nuovo duo "Hanno così tante domande e... Nessuna risposta".

Chissà cosa combineranno insieme questi due...

I primi due episodi di WandaVision arriveranno tra una settimana esatta su Disney+.